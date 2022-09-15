Yunan zulmünde çocuklarını kaybeden baba: Su yuttular dayanamadılar

Marmaris'teki Yunan zulmünde çocuklarını kaybeden baba Muhammed Bersaj, "Eşim ve çocuklarım bana tutunarak geceden sabaha kadar beklediler ama çok su yuttular dayanamadılar" dedi.

Yunan unsurları düzensiz göçmenlere uyguladığı acımasız politakalarıyla gündem olmaya devam ediyor...

Son olarak Yunan zulmü geçtiğimiz günlerde Muğla'da gözler önüne serildi.

Marmaris ilçesi açıklarında 73 düzensiz göçmen ölğme terk edilmişti.

6 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Türk sahil güvenliği tarafından kurtarılan göçmenlerle birlikte, aralarında bebekler ile çocukların da olduğu 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Henüz 1 yaşına girmemiş ve 4 yaşında ölen çocukların babası olan Muhammed Bersaj can salından sağ olarak kurtuldu.

Yunan zulmünde çocuklarını kaybeden baba ViDEO

"Saatlerce gezdirdiler nereye gittiğimizi bilmiyorduk"

O anları anlatan baba Bersaj, "Biz Lübnan’dan bir tekne ile İtalya’ya gitmek üzere yola çıktık. Yunan adası yakınlarında yakıtımız bitince Yunan sahil güvenlik ekiplerine durumu anlattık. Onlar bizi teknemizden indirdiler, dövdüler, değerli eşyalarımızı aldılar, su bile vermediler. Kendi gemilerine alarak saatlerce gezdirdiler nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Sonra bizi gruplara ayırarak can sallarına bindirdiler. Ben ve ailem dördüncü can salındaydık. Sonra Yunan gemisi birden bir hareket yaptı ve büyük bir dalga botumuzu devirdi."





"Eşim ve çocuklarım bana tutunarak sabaha kadar beklediler"

Eşi, iki çocuğu ve iki akrabasını kaybeden Berjas, "Botun zaten havası inikti, kapatma tıpasını bile takmamışlardı, can mücadelemiz başladı. Benim bindiğim can salında eşim, baldızım, yeğeni ve iki çocuğum toplam beş kişi ailemden kaybettim. Hala aranan kayıplar da amcam ve amcamın oğlu. Eşim ve çocuklarım bana tutunarak geceden sabaha kadar beklediler ama çok su yuttular dayanamadılar" dedi.

Yunanistan'a dava açacak

Öte yandan havası tam şişirilmemiş bota bindirip ölüme terk ettikleri ailesi için Yunanistan’a dava açacağını da belirtti.

Bersaj, kendilerine ve cenazelerine sahip çıkan Türk askerlerine de teşekkür etti.

Arama çalışmaları sürüyor

İHA'nın aktarımına göre; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı bir helikopter, iki sahil güvenlik botu ve dalış timleri kayıp olduğu belirtilen kişileri aramaya devam ediyor.