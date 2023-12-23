İHA
Yunanistan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenleri yine ölüme terk etti.
Göçmenler, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak istedi.
Türk karasularına ittiler
Yunan Sahil Güvenliği, göçmenleri Türk karasularına geri itti.
Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.
23 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6’ tarafından, can salları içindeki 23 göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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