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- Yunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ'cü 11 kişi yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ'cü 11 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edilen 10'u FETÖ mensubu 11 kişinin yakalandığı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 03.11.2022 - 23:26
- Güncelleme : 03.11.2022 - 23:35
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yağılan açıklamaya göre;
Hudut Kartalları, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı.
10'u FETÖ'cü çıktı
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.