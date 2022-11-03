Petrol
94.51
-1.72%
Euro
18.1613
-0.67%
Dolar
18.6142
-0.02%
Altın
975.85
-0.37%
Borsa
4105
0.82%
Bitcoin
381.791
0.05%
BTXN Coin
10.27
2.18%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C
    Yunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ'cü 11 kişi yakalandı

    Yunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ'cü 11 kişi yakalandı

    Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edilen 10'u FETÖ mensubu 11 kişinin yakalandığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 23:26
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 23:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yağılan açıklamaya göre;

    Hudut Kartalları, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı.

    10'u FETÖ'cü çıktı

    Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.


    Zonguldak’ta 2 işçinin öldüğü kaçak ocağın sahibine indirimli ceza
    3. Sayfa

    Zonguldak’ta 2 işçinin öldüğü kaçak ocağın sahibine indirimli ceza

    Lincoln Henrique'ye Porto talip oldu
    Transfer dosyası

    Lincoln Henrique'ye Porto talip oldu

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir