- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
- 30.10.2022 - 16:05
FETÖ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Edirne'nin Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri A.M. ve M.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Tutuklandılar
İki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
PKK şüphelisi de yakalandı
Öte yandan güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi G.Ç. yakalandı.
DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.