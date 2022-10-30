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    Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

    Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
    • 30.10.2022 - 16:05
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    Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

    FETÖ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

    Edirne'nin Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri A.M. ve M.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Tutuklandılar

    İki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

    PKK şüphelisi de yakalandı

    Öte yandan güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi G.Ç. yakalandı.

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

    Yunanistan a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı #1


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