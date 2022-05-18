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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hudut unsurları, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 3 FETö şüphelisini yakaladı.
- 18.05.2022 - 15:33
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, kaçak çıkışların yanı sıra yasa dışı geçişleri de engelliyor.
3 kişi yakalandı
Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında güvenlik güçleri, 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelileri S.Ş., B.Ş. ve R.E.’yi yakaladı.
DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.