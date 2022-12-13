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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisine tutuklama

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 4 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi tutuklandı.
    • 13.12.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 12:56
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisine tutuklama

    Hudut Kartalları'nın terörle mücadelesi sürüyor.

    Edirne'nin İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri H.D., A.Ş., C.N. ve T.S.'nin işlemleri tamamlandı.

    Şüpheliler tutuklandı

    Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    PKK şüphelisi de tutuklandı

    Ekiplerin dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakaladığı PKK şüphelisi D.B. de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

    D.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Yunanistan a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisine tutuklama #1


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