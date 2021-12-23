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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan eski üsteğmen tutuklandı

    Sınırda yakayı ele veren iki eski askerden biri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
    • AA
    • 23.12.2021 - 11:00
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan eski üsteğmen tutuklandı

    Edirne'de FETÖ şüphelisi eski üsteğmen ile yüzbaşı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

    Güvenlik güçlerince sınırda gözaltına alınan meslekten ihraç edilen yüzbaşı E.A. ile üsteğmen H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    ESKİ ÜSTEĞMEN TUTUKLANDI

    Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden H.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    SINIRDA YAKALANDILAR

    Güvenlik güçlerinin iki gün önce İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi ihraç yüzbaşı E.A. ile ihraç üsteğmen H.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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