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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi olarak gözaltına alınan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma girişiminde olan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 15:17
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

    Emniyet güçlerinin FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

    Edirne'nin Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan Hudut Kartalları, şüphelendikleri Y.K., O.T., G.B., T.D. ve A.D.'yi gözaltına aldı.

    5 FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.

    4 kişi tutuklandı

    Nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şahısların, nöbetçi mahkemedeki işlemleri tamamlandı.

    FETÖ şüphelisi Y.K., O.T., G.B., T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Yunanistan a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı #1


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