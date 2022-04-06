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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi olarak gözaltına alınan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma girişiminde olan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.