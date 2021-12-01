Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ’cü eski 3 polis tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan FETÖ’cü 3 polis tutuklanırken, 1 şüpheli kişi serbest kaldı.

Güvenlik güçleri tarafından dün Edirne’nen Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanan ihraç komiser yardımcıları S.M, R.A. ile polis memuru M.Z. ve ihraç öğretmen M.E.B.'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

3’Ü DE TUTUKLANDI

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden S.M, R.A. ve M.Z. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BİRİ SERBEST KALDI

Diğer şüpheli M.E.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.