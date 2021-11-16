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Yunanistan'da MİT'i anlatan kitaplara yoğun ilgi

Yunanistan'da MİT'i anlatan kitaplara yoğun ilgi

Başarısı nedeniyle her alanda kendinden söz ettiren MİT'e olan ilginin Yunanistan'da arttığı, raflarına yerleştirilen kitaplarla görüldü. Kitapçılarda çok sayıda MİT kitabı yerini aldı.