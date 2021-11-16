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- Yunanistan'da MİT'i anlatan kitaplara yoğun ilgi
Yunanistan'da MİT'i anlatan kitaplara yoğun ilgi
Başarısı nedeniyle her alanda kendinden söz ettiren MİT'e olan ilginin Yunanistan'da arttığı, raflarına yerleştirilen kitaplarla görüldü. Kitapçılarda çok sayıda MİT kitabı yerini aldı.
- İHA
- 16.11.2021 - 09:04
Yunanistan, son dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Milli İstihbarat Teşkilatı'na yoğun ilgi gösteriyor.
MİT'in çalışmalarını ilgiyle takip eden Yunanlılar, konuya ilişkin kitaplara raflarında yer veriyor.
DİNLENME TESİSİ RAFLARINDA DA YER ALDI
Selanik - Atina yolunda bir dinlenme tesisinin kitap satılan raflarında bu ilgi açıkça görülmekte. Kitap standında yer alan kitapların büyük çoğunluğunu MİT ile ilgili kitaplar olması dikkat çekmekte.