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    Yunanistan’da mülteci botu battı: 1 ölü, onlarca kayıp var

    Mültecileri taşıyan botun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kurtarıldı. Kayıp onlarca kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 15:34
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    Yunanistan’da mülteci botu battı: 1 ölü, onlarca kayıp var

    Yunanistan’ın Santorini ve Folegandros adaları yakınlarında çoğunluğunu Iraklı ve Suriyeli mültecilerin oluşturduğu botun batması sonucu 1 kişi boğularak can verdi.

    Botta kaç kişinin bulunduğu henüz netlik kazanmazken, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri 12 kişinin kurtarıldığını ve kaybolduğu düşünülen 32 ile 50 mülteci için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

    MOTOR ARIZA OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLİYOR

    Sahil güvenlik ekipleri, botun yaşadığı motor arızasından sonra su almaya başlayarak battığından şüphelendiklerini söyledi.

    Dün akşam saatlerinde başlayan kurtarma operasyonlarına 4 sahil güvenlik botu, 5 gemi, 2 helikopter ve bir C-130 uçağı da katıldı.

    Yunanistan, Türkiye’den geçerek Avrupa Birliği’ne gitmek isteyen mülteciler için ana rotalardan biri olarak biliniyor.

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