- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Yunanistan'ın 18 kaçak göçmeni Ayvalık'ta ölüme terk etti: Sahil Güvenlik kurtardı
Yunanistan'ın 18 kaçak göçmeni Ayvalık'ta ölüme terk etti: Sahil Güvenlik kurtardı
Yunan Sahil Güvenliği, 18 kaçak göçmeni Türk kara sularına iterek ölüme terk etti. 18 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 09.10.2020 - 10:06
- Güncelleme : 09.10.2020 - 10:06
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Edremit Körfezi'nde, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediliyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
KURTARILDILAR
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itilerek ölüme terkedildiği farkedilen 18 kaçak göçmen, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.
Kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.