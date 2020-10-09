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    Yunanistan'ın 18 kaçak göçmeni Ayvalık'ta ölüme terk etti: Sahil Güvenlik kurtardı

    Yunan Sahil Güvenliği, 18 kaçak göçmeni Türk kara sularına iterek ölüme terk etti. 18 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 09.10.2020 - 10:06
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 10:06
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    Yunanistan'ın 18 kaçak göçmeni Ayvalık'ta ölüme terk etti: Sahil Güvenlik kurtardı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Edremit Körfezi'nde, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediliyor.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    KURTARILDILAR

    Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itilerek ölüme terkedildiği farkedilen 18 kaçak göçmen, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

    Kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

    Yunanistan ın 18 kaçak göçmeni Ayvalık ta ölüme terk etti: Sahil Güvenlik kurtardı #1

    Yunanistan ın 18 kaçak göçmeni Ayvalık ta ölüme terk etti: Sahil Güvenlik kurtardı #2

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