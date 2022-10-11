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- Yunanistan’ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan’ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
- 11.10.2022 - 20:27
İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.35’te, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi aldı.
Görevlendirilen ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler
İHA'nın haberine göre karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.