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    Yunanistan’ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • 11.10.2022 - 20:27
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    Yunanistan’ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.35’te, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi aldı.

    Görevlendirilen ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler

    İHA'nın haberine göre karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Yunanistan’ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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