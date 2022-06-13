Yunanistan'ın ittiği kaçak göçmenler böyle görüntülendi

Yunanistan'ın ittiği kaçak göçmenler böyle görüntülendi

Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen kaçak göçmenler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edirne’nin Yunanistan sınırına yakın Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve merkeze Elçili köyleri güzergahında çok sayıda Türkiye’ye geri itilen kaçak göçmenler yalın ayak ve eşyaları alınmış şekilde vatandaşlarının telefon görüntülülerine yansıdı.

O anlar vatandaş kamerasına yansıdı

Göçmenler yollarda tehlike oluşturduğu da gözlemlenirken bazıları ise otostop çekti.

Kilometrelerce yolu yalın ayak yürüdüler

Öte yandan İHA'nın aktardığına göre seyir halinde olan vatandaşın görüntülediği göçmenlerin kilometrelerce yolu yalın ayak yürüdüğü görüldü.