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- Yunanistan'ın ittiği kaçak göçmenler böyle görüntülendi
Yunanistan'ın ittiği kaçak göçmenler böyle görüntülendi
Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen kaçak göçmenler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 13.06.2022 - 15:45
- Güncelleme : 13.06.2022 - 15:54
Edirne’nin Yunanistan sınırına yakın Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve merkeze Elçili köyleri güzergahında çok sayıda Türkiye’ye geri itilen kaçak göçmenler yalın ayak ve eşyaları alınmış şekilde vatandaşlarının telefon görüntülülerine yansıdı.
O anlar vatandaş kamerasına yansıdı
Göçmenler yollarda tehlike oluşturduğu da gözlemlenirken bazıları ise otostop çekti.
Kilometrelerce yolu yalın ayak yürüdüler
Öte yandan İHA'nın aktardığına göre seyir halinde olan vatandaşın görüntülediği göçmenlerin kilometrelerce yolu yalın ayak yürüdüğü görüldü.