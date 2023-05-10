Yunanistan’ın ölüme ittiği 46 göçmen Muğla’da kurtarıldı Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

İHA

Yunanistan, göçmen zulmüne kaldığı yerden devam ediyor…

Bugüne kadar binlerce göçmeni geri iten, hatta ölümlerine neden olan Yunan güçleri, yine bir faciaya neden oluyordu.

Muğla sahil güvenlik ekipleri, Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Görevlendirilen bot tarafından, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.