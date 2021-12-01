Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenler kurtarılıyor

Can salı ve lastik bot verilip geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor.

Bin 480 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla kıyı şeridinde Bodrum, Datça, Marmaris ağırlıklı olmak üzere, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itmeler devam ediyor.

GERİ İTMELER YAŞANIYOR

Özellikle Muğla kıyısına yakın olan Rodos, Simi ve Kos gibi büyük Yunan adalarına tekne ve lastik bot ile geçiş yapan düzensiz göçmenler, karantinaya alınmaları gerekirken, lastik bot ve can sallarına bindirilerek Marmaris, Datça ve Bodrum açıklarına bırakılıyor.

LASTİK BOTLARIN MOTORLARINI SÖKÜYORLAR

Yunanistan kara sularını geçtikten sonra karaya çıkan düzensiz göçmenler, Avrupa hayali kurarken adalardaki güvenlik birimleri tarafından yakalanmalarını ardından AB tarafından bu adalarda oluşturulması istenen kamplara yerleştirilmek yerine motorları sökülen, benzinleri boşaltılan lastik botlar ile Türk kara sularına kadar çekilerek buradan Türk kara sularına geri itiliyor.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği insanlar kurtarılıyor

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ SEYREDİYOR

Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenleri ölüme terk eden Yunan Sahil Güvenlik unsurları, açık denizde sürüklenen lastik bot ve can sallarındaki göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarıp kurtarmayacağını da takip ediyor.

KASIM AYINDA 929 HAYAT KURTARILDI

Kasım ayında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmen sayısı 929 kişi oldu.

FARKLI ÜLKELERDEN GELEN GÖÇMENLER

Bunların içinde Filistin, Suriye, Afganistan, Haiti, Burkina Faso, Uganda, Benin, Irak, Mali, Gana, Sierra Leona, Güney Afrika ve Gine gibi ülkelerden düzensiz göçmenler yer alıyor.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ 24 SAAT GÖREVDE

Yunanistan güvenlik unsurlarının sık sık düzensiz göçmenleri geri itme olaylarına karşı Türk Sahil Güvenlik ekipleri, 24 saat teyakkuzda bekliyor.

YASA DIŞI GEÇİŞLER ÖNLENİYOR

Türkiye’nin en uzun kıyı şeridi oyması nedeniyle düzensiz göçmenlerin kurtarılmasında önemli bir görev üstlenen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen kurtarma operasyonları dışında çok sayıda yasa dışı geçişleri de önlüyor.

Başta FETÖ terör örgütü üyelerinin Yunan adalarına geçişleri önlenirken, arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.