Mersin'de yurt dışı irtibatlı suç örgütü çökertildi

İHA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüsten gaspa kadar bir çok olaya karışan çetenin peşine düştü.

Polisin planlı teknik ve fiziki takibi sonucu suç örgütünün liderinin M.K. olduğunu ve yurtdışında bulunduğu ortaya çıktı.

OPERASYON YAPILDI

Kasten öldürmeye teşebbüsten, nitelikli yağmaya, iş yeri kurşunlamadan çok sayıda silahlı kanuna muhalefet suçlarına karışan M.K.'nin çetesine operasyon için düğmeye basıldı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Harekât ve gece görüşlü drone destekli birçok adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerini didik arayan polis 3'ü uzun namlulu ruhsatsız 8 silah, mühimmatlar ile yüklü miktarda nakit para, dijital materyal, yazılı ajandalar, çek, senetler ve eylemler sırasında kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetler ele geçirdi.

SUÇ ÖRGÜTÜ VE TEFECİLİK SUÇLARINA KARIŞTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Emniyete götürülen şüphelilerin halk üzerinde korku, panik ve kaygı oluşturarak yasa dışı ekonomik kazanç elde etmek amacıyla suç örgütü faaliyetlerine katıldığı ve tefecilik suçlarına karıştıkları öğrenildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.