Yurt dışından Kastamonu'ya morfin getirdi Kastamonu'ya getirdiği 7,8 kilogram baz morfini satarak gelir elde etmeyi planlayan şahıs suçüstü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir şahsın yurt dışından Kastamonu’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.

Harekete geçen ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sınır geçişinden itibaren, Ağrı’dan Kastamonu’ya kadar takibe alınan şahıs, il merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Baz morfin ele geçirildi

Şahsın yakalandığı ikamette yapılan aramalarda 7.8 kilogram baz morfin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.