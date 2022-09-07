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    81 ilde kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı

    Güvenlik güçleri tarafından dün akşam saatlerinde 81 ilde yasa dışı bahis ve kumar uygulaması yapıldı. 31 bin personelin katıldığı uygulamada çok sayıda materyal ele geçirildi.
    • 07.09.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 16:43
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    81 ilde kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin, yasa dışı yollardan para elde edenlere karşı operasyonları sürüyor.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan uygulamalarda çok sayıda materyaller ele geçiriliyor.

    81 ilde 31 bin personel görevde

    Son olarak dün 81 ilde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' operasyonu yapıldı.

    Uygulamaya; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarınca 31 bin 873 personel katıldı.

    81 ilde kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı #1

    46 bin 265 TL ceza

    Bu kapsamda yasa dışı bahis uygulamasında; 1 iş yeri ile 20 kişiye 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem yapıldı.

    69 kişi hakkında da yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem başlatıldı, 46 bin 265 TL de para cezası uygulandı.

    Uygulamada 14 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 264 kişi de yakalandı.

    38 gözaltı

    Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise 18 bin 515 iş yeri ile deniz araçları ve 412 dernekte 38 kişi gözaltına alındı.

    Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 317 kişi yakalanırken, 96 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

    DHA'nın aktarımına göre; 473 kişi hakkında ise idari işlem başlatılarak para cezası uygulandı. 67 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

    81 ilde kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı #2

    Ele geçirilenler

    Uygulamalarda ayrıca 3 adet bilgisayar, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 61 adet mermi, 8 adet kumar/oyun makinesi, 3 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 bin 395 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.

    81 ilde kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı #3


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