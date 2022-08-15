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    'Yüzbaşıyım' yalanıyla dolandırılan kadın: Çok profesyonel dolandırıcıymış

    Kendini jandarma pilot yüzbaşı olarak tanıtan Arif S. ile dini nikah kıyıp 3 ay birlikte yaşaysn Çiğdem Savran, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. S
    • 15.08.2022 - 11:31
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    'Yüzbaşıyım' yalanıyla dolandırılan kadın: Çok profesyonel dolandırıcıymış

    Kahramanmaraş’ta ikamet eden Çiğdem Savran (23), 14 Mayıs’ta tatil için geldiği İstanbul’dayken sosyal medya üzerinden tanıştığı Arif S. (33) ile sevgili oldu.

    Savran ile kendisini jandarma pilot yüzbaşı olarak tanıtan Arif S., bir süre sonra dini nikah kıyıp birlikte yaşamaya başladı.

    3 ayın sonunda Arif S.’den ayrılan Çiğdem Savran, savcılığa ve emniyete giderek Arif S.'nin kendisini dolandırdığını ve tehdit ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu.

    DHA’nın haberine göre; şikayeti nedeniyle 1 ay uzaklaştırma kararı verildiğini belirten Çiğdem Savran, Arif S.'nin, “Oturduğumuz yerden para kazanırız.” diye kandırıp telefonunu sattırıp 13 bin lirasını aldığını, kuzenine de 14 bin lira kredi çektirip dolandırdığını söyledi.

    Namazdan imamla dönüp nikah kıydılar

    Yaşadıklarını anlatan Savran, şu ifadeleri kullandı:

    “Kendisi sosyal medyadan bana yazdı. Mesajında numarasını bırakıp 'Ben askeri personelim, yüzbaşıyım' dedi. Ben de kendisine 'Seni ne hakla arayacağım, kimsin ki?' dedim. 'Peki, sen bana ulaşma, ben sana ulaşırım' dedi, ertesi sabah kendisi beni aradı. Numaramı nereden bulduğunu sorunca; 'Ben askeri personelim, elim kolum uzundur, her şekilde senin numaranı bulurum ve senin geçmişinle alakalı her şeyi biliyorum' dedi.

    Gerçekten de her şeyimi öğrenmişti. Beraber dayımlara gitmiştik, orada evlilikten konu açıldı. Namaza gittiler, gelirken yanlarında imam da vardı. Orada hemen hızlı bir şekilde dini nikahımız kıyıldı. Nasıl olduğunu da biz de anlamadık, ailem de kendisine inandığı ve sevdiği için pek de tepki vermedi.

    Yüzbaşıyım yalanıyla dolandırılan kadın: Çok profesyonel dolandırıcıymış #1

    “Evimden gittikten sonra beni tehdit etmeye başladı”

    Dini nikah yaptık, 3 ay boyunca beraber yaşadık. Hal hareketlerinden, yaptığı işlerden dolayı dolandırıcı olduğunu sezmeye başladım. Kendisine bilmediğim bir şey mi var, yalan mı söylüyorsun bana diye sordum. Kendisi hayır dedi ve askeri personel olduğunu söyledi. Kuzenimi 14 bin lira, beni 13 bin lira dolandırdı. İnsanlardan benim hesaplarımı kullanarak paralarını alıp insanları engelleyip hiçbir şekilde irtibat kurmuyordu. Ben kendisinden şüphelenince ayrıldık, kendisine evimden gitmesini söyledim. Evimden gittikten sonra beni tehdit etmeye başladı.

    “Dolandırıcılık ve farklı suçlardan 18 kaydı varmış”

    Seni öldüreceğim, fare deliğine de girsen seni bulacağım. Sen benim hayatımı bitirdin, ben de senin hayatını bitireceğim diyerek tehdit etti. Önce savcılığa oradan da emniyete gidip şikayetçi oldum. Zaten kendisinin dolandırıcılık ve farklı suçlardan 18 kaydı varmış.

    “Çok profesyonel dolandırıcıymış”

    Benim haricimde bildiğim 2 kişiyi daha dolandırmış. Birisinden 'bir ürün satacağız' diye 100 bin lira kaparo istemiş. Diğeri de bir bankada çalışan bayan. Onu da 350 bin lira kadar dolandırmış, arabasını sattırmış, altınını ve banka hesaplarını almış. 'Evleneceğiz' vaadiyle 6 ay görüşmüşler. Bu 6 ayın için de zaten ben de kendisinin hayatındaydım. Yani ikimizi birden idare edip, '2 hafta sonra evleneceğiz, seni ailemle tanıştırmaya götüreceğim' demiş. Daha sonra ailesinin koronavirüs olduğunu söyleyip 1 hafta ileriye atmış. Hatta kadın yatak odası takımına kadar almış. Gerek benim yaşadıklarım, gerek çevremdeki insanların bu dolandırıcılıktan dolayı yaşadıkları, şikayet için gittiğim emniyette 18 suç kaydını öğrendikten sonra tek kelime diyebiliyorum. Çok profesyonel dolandırıcıymış.”

    Polis, Savran'ın şikayetinin ardından Arif S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Yüzbaşıyım yalanıyla dolandırılan kadın: Çok profesyonel dolandırıcıymış #2

    Yüzbaşıyım yalanıyla dolandırılan kadın: Çok profesyonel dolandırıcıymış #3

    Yüzbaşıyım yalanıyla dolandırılan kadın: Çok profesyonel dolandırıcıymış #4


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