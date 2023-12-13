Yüzlerce can aldı! Sokak köpekleri bu kez park halindeki otomobilleri parçaladı İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir siteye ait otoparka dadanan başıboş köpekler, park halindeki otomobilin tamponuna zarar verdi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin çözüme kavuşmayan sorunu; sokak köpekleri...

Gencinden yaşlısına birçok insanın ölümüne neden olan ve ağır yaralanmalara yol açan başıboş köpekler, can sağlığını tehlikeye sokuyor.

Kovalamaca sonucu da çok sayıda otomobil kazalarına sebep oluyor.

Vatandaşlardan belediyelere çağrı

Bir diğer yandan kuduz korkusu da yaşanıyor.

Bu nedenle vatandaşlar, belediyelere sık sık köpeklerin toplatılması adına çağrıda bulunuyor.

Bu kez araçlar hedef oldu

Hemen her gün saldırı olayının yaşandığını yurtta bu kez sokak köpekleri mala zarar vermeye başladı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşanan bir olay, Ensonhaber'in WhatsApp hattına ulaştı.

Tampona zarar verdiler

Bölgedeki bir siteye ait olan açık otoparkta bulunan park halindeki araç, köpeklerin saldırısına uğradı.

Otomobilin ön tamponuna zarar veren köpeklerin, tekerleri de patlatmak üzereyken bölgedeki vatandaşlar tarafından kovalandığı belirtildi.