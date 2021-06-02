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- Zekeriyaköy’de kamyon, telefon ve elektrik direklerini devirdi
Zekeriyaköy’de kamyon, telefon ve elektrik direklerini devirdi
- DHA
- 02.06.2021 - 12:57
- Güncelleme : 02.06.2021 - 13:20
İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy’de seyir halinde olan İsmet S.’nin kullandığı hurda yüklü kamyonun kasası, 1’inci Cadde üzerindeki telefon hatlarına takıldı.
Kamyon sürücüsü bir süre durumu fark etmeden yoluna devam etti.
3 telefon hattı direği gövdelerinden sökülüp, kamyonun ardından sürüklendi.
AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİRDİ
Telefon direkleri orta refüjdeki aydınlatma direğini devirdi.
O sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.
TRAFİĞE KAPANDI
Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Yol tamamen trafiğe kapandı.
Cadde girişlerine dubalar yerleştirildi, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Zekeriyaköy’de kamyon, telefon ve elektrik direklerini devirdi VİDEO
5 SAAT İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANDI
Kopan hat nedeniyle, Zekeriyaköy, Kilyos ve Umkumruköy’ün büyük bir bölümünde yaklaşık 5 saat internet kesintisi yaşandı.
Direklerin kaldırılması ve kabloların onarımı ile internet hizmeti normale döndü.
“FARK ETTİM AMA DURMADI ARAÇ”
Kamyon şoförü İsmet S., “Yük biraz yüksekti, ölçmemiştim, telefon teline takıldım. Takıldığı anda fark ettim ama durmadı araç. Az ilerden yükledim hurdayı, Habipler’e götürüyorum.” ifadelerini kullandı.
Şoför hakkında, trafiği tehlikeye atmak ve kamu malına zarar vermekten işlem yapıldı.