Euro
10.4927
0.81%
Dolar
8.6186
1.17%
Altın
525.16
0.88%
Borsa
1.429
-0.22%
Bitcoin
319.368
2.48%
EXEN Coin
32.51
-2.95%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Zekeriyaköy’de kamyon, telefon ve elektrik direklerini devirdi

    Seyir halinde olan kamyonun kasasına yüklü hurda inşaat demirleri telefon hattı kablolarına takıldı. Biri aydınlatma olmak üzere 4 direğin devrilmesi ile bölgede internet kesintisi yaşandı.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zekeriyaköy’de kamyon, telefon ve elektrik direklerini devirdi

    İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy’de seyir halinde olan İsmet S.’nin kullandığı hurda yüklü kamyonun kasası, 1’inci Cadde üzerindeki telefon hatlarına takıldı.

    Kamyon sürücüsü bir süre durumu fark etmeden yoluna devam etti.

    3 telefon hattı direği gövdelerinden sökülüp, kamyonun ardından sürüklendi.

    AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİRDİ

    Telefon direkleri orta refüjdeki aydınlatma direğini devirdi.

    O sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

    Zekeriyaköy’de kamyon, telefon ve elektrik direklerini devirdi #1

    TRAFİĞE KAPANDI

    Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yol tamamen trafiğe kapandı.

    Cadde girişlerine dubalar yerleştirildi, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

    Zekeriyaköy’de kamyon, telefon ve elektrik direklerini devirdi VİDEO

    5 SAAT İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANDI

    Kopan hat nedeniyle, Zekeriyaköy, Kilyos ve Umkumruköy’ün büyük bir bölümünde yaklaşık 5 saat internet kesintisi yaşandı.

    Direklerin kaldırılması ve kabloların onarımı ile internet hizmeti normale döndü.

    Zekeriyaköy’de kamyon, telefon ve elektrik direklerini devirdi #2

    “FARK ETTİM AMA DURMADI ARAÇ”

    Kamyon şoförü İsmet S., “Yük biraz yüksekti, ölçmemiştim, telefon teline takıldım. Takıldığı anda fark ettim ama durmadı araç. Az ilerden yükledim hurdayı, Habipler’e götürüyorum.” ifadelerini kullandı.

    Şoför hakkında, trafiği tehlikeye atmak ve kamu malına zarar vermekten işlem yapıldı.

    Zekeriyaköy’de kamyon, telefon ve elektrik direklerini devirdi #3

    Zekeriyaköy’de kamyon, telefon ve elektrik direklerini devirdi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir