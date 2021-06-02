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Zekeriyaköy’de kamyon, telefon ve elektrik direklerini devirdi

Zekeriyaköy’de kamyon, telefon ve elektrik direklerini devirdi

Seyir halinde olan kamyonun kasasına yüklü hurda inşaat demirleri telefon hattı kablolarına takıldı. Biri aydınlatma olmak üzere 4 direğin devrilmesi ile bölgede internet kesintisi yaşandı.