Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamalarında kavga

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında vatandaşlarla taraftarlar arasında tekme-tokat kavga çıktı.Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trabzonspor dün akşam, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Taraftarlar, Türkiye’nin hemen hemen yer yerinde şampiyonluklarını kutladı. Bazı noktalarda kutlamalara gölge düşüren anlar da yaşandı.

Bayrak sopasıyla saldırdılar

İstanbul Zeytinburnu’nda iddiaya göre taşkınlık çıkaran bir grup taraftar ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bir taraftar vatandaşlara bayrak sopasıyla saldırdı. Yaşananları başka bir taraftar, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.