Zeytin tankına çıplak giren işçi Bir TikTok kullanıcısının, zeytin tankına çıplak girerek zeytin kasalayan işçinin görüntülerini paylaşması sosyal medyada infiale yol açtı. Görüntülere tepki yağdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Sosyal medya platformlarında beğeni almak uğruna yapılan paylaşımlarla ortaya çıkan skandallara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez yer bir zeytin üretim çiftliği.

Çiftlikte zeytinlerin saklandığı büyük ebatlı tanklarda muhafaza edilen zeytinler tek tek kasalanırken o anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

O anlara ilişkin görüntüler ise müzikle montajlanıp TikTok'ta paylaşıldı.

Zeytin tankına çıplak girdi

Beğeni ve takipçi uğruna yapılan bu paylaşımda, tanka giren işçinin çıplak olduğu görüldü.

Su ve zeytin dolu tanktan zeytinleri kasalar halinde dışarı çıkartan işçinin görüntüleri bir anda tüm platformlarda yayıldı.

Görüntülere tepki yağdı.