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    Zeytinburnu'nda 2 grup arasında silahlı kavga

    Bir kahvehanede başlayan silahlı kavgada çok sayıda kişi, polis ekiplerince gözaltına alınırken 1'i ağır, 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 14:35
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    Zeytinburnu'nda 2 grup arasında silahlı kavga

    İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'taki kahvehanede, iki grup arasında tartışma yaşandı.

    Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Dışarıya çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi.

    1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

    Silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el silah da patladı." diye konuştu.
    Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Zeytinburnu nda 2 grup arasında silahlı kavga #1

    Zeytinburnu nda 2 grup arasında silahlı kavga #2

    Zeytinburnu nda 2 grup arasında silahlı kavga #3

    Zeytinburnu nda 2 grup arasında silahlı kavga #4

    Zeytinburnu nda 2 grup arasında silahlı kavga #5

    Zeytinburnu nda 2 grup arasında silahlı kavga #6

    Zeytinburnu nda 2 grup arasında silahlı kavga #7

    Zeytinburnu nda 2 grup arasında silahlı kavga #8


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