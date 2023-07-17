Zeytinburnu'nda 2 kişi skuterle otomobillerin arasında tehlikeye saçtı

DHA
Trafikte tehlikeli yolculuklar yaşanmaya devam ediyor.
Hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler, her geçen gün yeni bir olaya sebep oluyor.
Bu kez olayın adresi İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi oldu.
Skutere 2 kişi çıktı
Cuma günü akşam saatlerinde D-100 karayolu Bahçelievler istikametinde skuterin üzerinde bulunan 2 kişi, orta şeritten giderek kendilerini ve trafiği tehlikeye attı.
O anlar kaydedildi
Otomobillerin arasında ilerlemeye devam eden skuter, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Araçları solladı
Görüntülerde, 90 kilometreyi aşan hızla giden otomobille, skuterin aynı hızda olması ve skuterin zaman zaman şerit değiştirmesi dikkat çekiyor.