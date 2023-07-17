Zeytinburnu'nda 2 kişi skuterle otomobillerin arasında tehlikeye saçtı D-100 karayol'nda seyir halindeki skuterli 2 kişinin, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye atarak otomobiller arasında sağa sola gittiği anlar kameralara yansıdı.

DHA

Trafikte tehlikeli yolculuklar yaşanmaya devam ediyor.

Hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler, her geçen gün yeni bir olaya sebep oluyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi oldu.

Skutere 2 kişi çıktı

Cuma günü akşam saatlerinde D-100 karayolu Bahçelievler istikametinde skuterin üzerinde bulunan 2 kişi, orta şeritten giderek kendilerini ve trafiği tehlikeye attı.

O anlar kaydedildi

Otomobillerin arasında ilerlemeye devam eden skuter, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Araçları solladı

Görüntülerde, 90 kilometreyi aşan hızla giden otomobille, skuterin aynı hızda olması ve skuterin zaman zaman şerit değiştirmesi dikkat çekiyor.