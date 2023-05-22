İHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki otizmli Asel Gülmez, 4'üncü kattaki dairenin penceresine çıktı.

Daha sonra pencereden düşen çocuk, alt katlarda bulunan çamaşır iplerine takıldı.

Ardından park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Kaputa düşen çocuk yola yuvarlandı. O anları gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren anne Kamile Gülmez, şu ifadeleri kullandı:

Zaten ayak çıplak aşağı indim. Nasıl hissettiğimi nereden bileyim? Zaten çocuğumu bir baktım içeride diye, aşağı indim. Başkaları zaten onu aldı. Dediler işte arabanın içerisine düşmüş. Öbür kardeşleriyle oynuyordu. Gidip geliyordu yani. Küçük mutfağa gitti. Oradan oynamaya gitti. Bir saniyeyle nasıl gitti, nasıl düştü görmedik. Şu an çok şükür iyi. Allah bir melek göndermiş, onu kurtarmış yani. Sadece onu diyorum.