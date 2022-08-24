Zeytinburnu’nda, açık pencereden girip evi soydu

Penceresi açık olan daireye giren hırsız, değerli eşyaları çantaya koyup kendisini bekleyen suç ortağına attıktan sonra pencereden atlayıp kaçtı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Beştelsiz Mahallesi 117. Sokak'ta, 22 Ağustos Pazartesi günü sabah 06.00 sıralarında 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairenin açık penceresinden giren şahıs, hırsızlık yaptı.

Daireye tırmanarak giren şüpheli, kısa süre sonra evdeki değerli eşyaları koyduğu çantayı, sokakta gözcülük yapan suç ortağına attı.

Ev sahipleri uyurken çaldı, pencereden kaçtı

DHA’nın haberine göre; ev sahipleri uyurken yaşanan olayda hırsızlık şüphelisi, telefon ve bilgisayar gibi değerli eşyalar ile yine aynı pencereden atlayarak kaçtı.

Ev sahipleri eşyalarının eksik olduğunu fark edince, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çevredeki kamera görüntülerini mercek altına alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.