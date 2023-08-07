Zeytinburnu'nda asker eğlencesinde havaya ateş ettiler Bir grup gencin arkadaşlarına düzenlediği asker eğlencesinde araçlardan havaya rastgele açılan ateşler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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DHA

Asker eğlenceleri kültürümüzün bir parçasıyken şehir magandaları eğleceyi dehşete çeviriyor.

Birçok asker eğlencesi maalesef taşkınlığa, trafikte tehlikeye ve kavgalara neden oluyor.

Yaşanan olayların ardından hem eğlencede hem çevrede olan vatandaşların hayatı tehlikeye giriyor.

Bir yeni olayın adresi ise İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi oldu.

Havaya ateş ettiler

Zeytinburnu'nda dün gece saatlerinde Beştelsiz Mahallesi'nde sokakta askere gidecek bir kişi için eğlence düzenlendi.

Düzenlenen eğlenceye katılanlardan bazıları, araçların açılır tavanından ve camlarından çıkarak havaya rastgele ateş etti.

Havaya ateş edenler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

O anlar kaydedildi

Öte yandan yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.