Zeytinburnu'nda balyozla kapıyı kırıp, kasayı çaldılar

DHA
İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık daha yaşandı…
Önceki hafta perşembe günü Zeytinburnu’nun Telsiz Mahallesi'ndeki bir kumaşçıya gelen 5 kişi, balyozla iş yerinin kapısını ve camlarını kırarak içeri girdi.
Kasayı yükleyip kaçtılar
İş yerindeki para kasasını çıkaran şüpheliler, kasayı otomobile yükledi.
5 kişi geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı.
Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis 5 hırsızı arıyor
Hırsızlardan birinin elindeki silah da kameralara yansırken, 5 hırsız geldikleri otomobille kayıplara karıştı.
Polis, para kasasını çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.