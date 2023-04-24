DHA

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir daha yaşandı…

Önceki hafta perşembe günü Zeytinburnu’nun Telsiz Mahallesi'ndeki bir kumaşçıya gelen 5 kişi, balyozla iş yerinin kapısını ve camlarını kırarak içeri girdi.

Kasayı yükleyip kaçtılar

İş yerindeki para kasasını çıkaran şüpheliler, kasayı otomobile yükledi.

5 kişi geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis 5 hırsızı arıyor

Hırsızlardan birinin elindeki silah da kameralara yansırken, 5 hırsız geldikleri otomobille kayıplara karıştı.

Polis, para kasasını çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zeytinburnu'nda balyozla kapıyı kırıp, kasayı çaldılar
Zeytinburnu'nda balyozla kapıyı kırıp, kasayı çaldılar
Zeytinburnu'nda balyozla kapıyı kırıp, kasayı çaldılar
Zeytinburnu'nda balyozla kapıyı kırıp, kasayı çaldılar