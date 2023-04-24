Zeytinburnu'nda balyozla kapıyı kırıp, kasayı çaldılar Balyozla kapısını kırdıkları iş yerine giren 5 kişi, para kasasını çıkartıp otomobile yükleyerek kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Şüpheliler kasayı otomobile götürmeye çalıştıkları sırada, park halindeki iki otomobile de zarar verdi.

DHA İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık daha yaşandı… Önceki hafta perşembe günü Zeytinburnu’nun Telsiz Mahallesi'ndeki bir kumaşçıya gelen 5 kişi, balyozla iş yerinin kapısını ve camlarını kırarak içeri girdi. Kasayı yükleyip kaçtılar İş yerindeki para kasasını çıkaran şüpheliler, kasayı otomobile yükledi. 5 kişi geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis 5 hırsızı arıyor Hırsızlardan birinin elindeki silah da kameralara yansırken, 5 hırsız geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Polis, para kasasını çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.