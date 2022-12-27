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    Zeytinburnu’nda, bir köpek yakılarak öldürüldü

    Tasmalı ve zincirli olduğu belirlenen bir köpek, kimliği belirsiz şahıslar tarafından yakılarak öldürüldü.
    • 27.12.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 10:11
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    Zeytinburnu’nda, bir köpek yakılarak öldürüldü

    İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bağlı Maltepe Mahallesi’nde, dün sabah saatlerinde tasmalı oldğu belirlenen bir köpek kimliği belirsiz şahıslar tarafından yakılarak öldürüldü.

    Köpeğin üzerine, sabah saatlerinde iş yerlerini açmak için gelen esnaf su döktü.

    Ağır yaralanan köpek, yaşamını yitirdi.

    “Geldiğimizde hala yanıyordu”

    DHA’nın haberine göre; köpeği kurtarmaya çalışan esnaf Ramazan Mesut Yılmaz, "Geldiğimizde köpek hala yanıyordu. Ya öldürüp attılar ya da yaktılar. Canilik bu yapılan.

    Zeytinburnu’nda, bir köpek yakılarak öldürüldü VİDEO

    “Söndürmeye çalıştık ama kurtaramadık”

    Önce ateş yakılmış burada. Ne olduğuna bakmaya geldiğimizde köpeği gördük. Bizim de köpeğimiz var, o durumu görünce çok kötü olduk. Etrafa sorduk sahibi var mı diye. Tasması ve zinciri vardı. Olabildiğince söndürmeye çalıştık ama kurtaramadık." dedi.

    Zeytinburnu’nda, bir köpek yakılarak öldürüldü #1

    Zeytinburnu’nda, bir köpek yakılarak öldürüldü #2

    Zeytinburnu’nda, bir köpek yakılarak öldürüldü #3


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