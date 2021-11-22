Zeytinburnu'nda bisikletle keşif yapan hırsız, motosikletle kaçtı

Gece saatlerinde bindiği bisikletle sokak aralarında keşif yaptığı belirlenen bir hırsız, etrafı gözlemlemesinin ardından gözüne kestirdiği motosikleti çaldı.

Geçtiğimiz günlerde gece saat 04.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi’nde yüzünde cerrahi maske bulunan şüpheli şahıs, ağaca bağlı şekilde bulunan motosikleti gözüne kestirdi.

Kısa bir süre olay yerinde keşif yapan şüpheli ardından bisiklet ile motosikletin yanına geldi.

GERİ GELİP BİSİKLETİNİ ALDI

Etrafı bir süre gözetleyen şahıs daha sonra motorun kilidini kırıp motosikleti çalıştırarak uzaklaştı. Şüpheli kısa bir süre sonra olay yerine gelerek, bıraktığı bisikleti aldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Gecenin karanlığını fırsat bilen ve soğukkanlı bir şekilde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin o anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kafasında bere ve yüzünde cerrahi maske bulunan şahıs bisikleti ile cadde üzerinde park edilmiş olan motosikletin yanına geldiği görüldü. Şahsın ağaca bağlı motosikletin kilidini kırdığı ve motorunu çalıştırıp olay yerinden uzaklaştığı anlar da saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.





"ANA ARTER BÖYLEYSE, KENAR SOKAKLARI DÜŞÜNEMİYORUM"

Oğlunun biriktirdiği parayla motosikleti aldığını kaydeden Meltem Topçu, "Gece saat 4’e çeyrek kala geliyorlar. Keşif yapıyorlar. 4 dakikada söküp alıp gidiyorlar. Yaşanmaz hale geldi. Ana arterde böyle oluyorsa kenar sokakları hiç düşünemiyorum. Yetkililerin bize bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz. Bir keşif yapıyor. Ondan sonra motosikleti alıp gidiyorlar. Gittiği yer belli hemen alt sokakta." şeklinde konuştu.