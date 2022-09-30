Zeytinburnu’nda böcek ilacı can aldı

Zeytinburnu'nda evlerini ilaçladıktan sonra rahatsızlanan 5 kişilik aileden 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 5 kişilik yabancı uyruklu bir aile, sineklerden korunmak için gece evini ilaçladı.

Sabah tüm ailenin rahatsızlanması evin babasını şüphelendirdi ve çocuklarını hastaneye götürmek istedi.

Evin önüne taksi çağıran baba, evin diğer fertlerini tek tek taksiye taşıdı.

Aileden bir kişi hayatını kaybetti

Hatanede yapılan ilk müdahalenin ardından ilaçlamadan dolayı zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki erkek çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailenin diğer 4 ferdinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

"Genç kızı var onu kucaklamış halde aşağı indi"

İHA'nın haberine göre, olayı anlatan Nuri Yılmaz, "Ben sabah geldim, dükkânı açtım, temizlik yapıyordum. Bir taksi geldi, babası yukarıdan indi. Kendiler de komşum oluyorlar. Bir genç kızı var onu kucaklamış halde aşağı indi. Kızın sağlık durumu iyi değildi. Taksiye bindirdi koşarak tekrar yukarı çıktı. 11 yaşından ufak bir çocuğu vardı. Onu yukarıdan indirdi, taksiye bindirip, gittiler. Biz o an ne olduğunu anlayamadık. Sonra akşam zehirlendiklerini öğrendik. Buraya olay yeri inceleme ekipleri geldi. Evi ilaçladıktan sonra zehirlendiklerini duyduk. Sabah saatlerinde yaşanmış. Erkek çocuğu ufaktı, yaşı 11’di. Çocuğu tanıyordum buraya gelip, giderdi." dedi.

Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı

Çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İHA'nın haberine göre, olay yeri inceleme ekipleri, evin içerisinde incelemelerini gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.