DHA
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi'nde çocukların kavgasına aileler de dahil oldu.
İki grup arasında sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Satırı rastgele savurdu
Kavgada taraflardan biri bıçakla karşı taraf saldırırken, karşı gruptan bir kişi de evine çıkıp getirdiği zırh adı verilen satırı rastgele savurdu.
Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
Şikayetçi olmadılar
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Olay anı kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce bir kişinin motosikletiyle uğraştığı sırada yanına birkaç kişinin gelerek tartışmaya başladıkları ve ardından kavgaya tutuştukları görülüyor.