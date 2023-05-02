Zeytinburnu'nda çıkan kavga büyüdü: Satırı etrafa rastgele savurdu İki grup arasında bıçaklı satırlı kavga çıktı. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi'nde çocukların kavgasına aileler de dahil oldu.

İki grup arasında sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Satırı rastgele savurdu

Kavgada taraflardan biri bıçakla karşı taraf saldırırken, karşı gruptan bir kişi de evine çıkıp getirdiği zırh adı verilen satırı rastgele savurdu.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Şikayetçi olmadılar

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Olay anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce bir kişinin motosikletiyle uğraştığı sırada yanına birkaç kişinin gelerek tartışmaya başladıkları ve ardından kavgaya tutuştukları görülüyor.