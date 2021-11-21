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- Zeytinburnu'nda çocuk hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti
Zeytinburnu'nda çocuk hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti
Eczaneye girmek üzere olan bir kadının sırtındaki çantayı kurcalayan çocuk, cüzdanı çalıp ortadan kayboldu.
- İHA
- 21.11.2021 - 11:56
İstanbul Zeytinburnu’nda Seyitnizam Mithatpaşa tramvay durağının yakınındaki bir eczanede hırsızlık olayı yaşandı.
KADININ DALGINLIĞINDAN FAYDALANDI
Edinilen bilgiye göre, elinde torbalar ve sırtında çantası olan bir kadın eczaneye girmek üzereyken arkasından yaklaşan çocuk, kadının dalgınlığından faydalanarak sırtındaki çantasını açıp kurcalamaya başladı.
CÜZDANI ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTI
Kadının çantasını kurcalayarak kadınla birlikte eczaneye giren hırsız, çantanın içindeki cüzdanı çaldı.
Daha sonra raflardaki ürünleri inceliyormuş gibi yapan hırsız, iş yerinden çaldığı ürünle dükkandan çıkarak kayıplara karıştı.
Çantası açılıp içindeki eşyaları çalınan kadın ise, olaydan habersiz telefonuyla ilgilendi.
Hırsızlık olayını gerçekleştiren çocuğun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.