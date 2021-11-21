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Zeytinburnu'nda çocuk hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti

Zeytinburnu'nda çocuk hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti

Eczaneye girmek üzere olan bir kadının sırtındaki çantayı kurcalayan çocuk, cüzdanı çalıp ortadan kayboldu.