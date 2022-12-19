Dini nikahlı eşini kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle uykusunda öldüren kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 24 Kasım 2019 tarihinde dini nikahlı eşinden şiddet gören Fazilet Azimi, eşi Hasan Özbek'i uykusunda 15 balta darbesiyle öldürdü.

Azimi, eşinin cesedinin başında 1 buçuk saat kadar beklemesinin ardından komşulara haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Müebbet hapis istemiyle yargılandı



Bunun üzerine tutuklanan tutuklanan kadın, 5 balta darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başladı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fazilet Azimi bulunduğu cezaevinden getirilirken, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Zeytinburnu'nda dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadına 20 yıl hapis VİDEO



"Maktul beni dövdüğünde kendinden geçerdi"

Duruşmada son kez söz hakkı verilen Fazilet Azimi, "Eşim bana çok şiddet uyguladı. Ben çocuklarım için çok mücadele verdim. O beni öldürmeye çalıştı, ben kendimi savundum ama yine de pişmanım. Çocuklarıma babalık yapmıyordu. Çocuklarım beni bekliyorlar. Maktul beni dövdüğünde kendinden geçerdi." diye konuştu.

20 yıl hapis cezası verildi

Sanık, "Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan yargılandı.

Mahkeme heyeti, sanığa, haksız tahrik altında kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezası verdi.

Ancak, sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezanın 20 yıla indirilmesine hükmetti.

"Çocuklarım beni bekliyor"

Karar sonrası sanık Azimi, mahkeme heyetine, "Bu ceza çok fazla değil mi? Çocuklarım beni bekliyor." diye konuştu.