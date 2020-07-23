Zeytinburnu'nda eşine ateş açan adama 39 yıl ceza talebi

Terk etmek istediği eşi tarafından vurularak 'beni Ragıp vurdu' yazan kadının eşi için başlatılan soruşturmada, şahsın 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 39 yıl hapsi istendi.

Geçtiğimiz aylarda Zeytinburnu'nda kendisini terk etmek isteyen eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı gerekçesi ile tutuklanan Ragıp Canan hakim karşısına çıktı.

Eşi tarafından yaralandıktan sonra yere kendi kanı ile "Annem, babam. Helal et. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" ifadelerini yazan Nurtaç Canan'ın yaralanması hakkındaki yürütülen soruşturma tamamlandı.

AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİ

4 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Nurtaç Canan ile şüpheli Ragıp Canan'ın resmi nikahlı evli oldukları, olayın meydana geldiği tarihte de Nurtaç Canan'ın ayrılmak istediğini söylediği belirtildi.





"ÖLECEKSİN, GEBERECEKSİN"

İddianamede, buna sinirlenen Ragıp Canan'ın eşi Nurtaç Canan'ı ittirerek zorla odaya götürdüğü, 'buradan çıkamazsın' diyerek kapının önüne geçip evden çıkmasına engel olduğu ve silahını çekerek 5 el ateş ettiği ve "Öleceksin, gebereceksin" dediği iddia edildi.

KANIYLA, KENDİSİNİ YARALAYANIN ADINI YAZDI

Şüphelinin eşine ateş ettikten sonra evden ayrıldığı kaydedilen iddianamede, "Nurtaç Canan'ı yaralı halde evin içerisinde bırakarak evi terk ettiği, Nurtaç Canan'ın oturma odasının içerisinde yerde bulunduğu sırada kendi kanı ile zemine 'annem, babam. Helal et. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum' ibaresini yazdığı, bir süre sonra müştekinin öz oğlunun olay yerine gelerek müştekiyi hastaneye götürdüğü" belirtildi.

İLK YARALANMASI DEĞİLMİŞ

İddianamede Nurtaç Canan'ın beyanına da yer verildi. Nurtaç Canan'ın eşinin daha önceki bir tartışma sonrası üzerine kaynar su dökerek kendisini yaraladığı şeklinde beyanda bulunduğu kaydedilen iddianamede, Ragıp Canan'ın eşini, "Sen benimle barışmasaydın seni bu silahla öldürecektim" diyerek tehdit ettiği de belirtildi.

SANIK, KADININ BABASINI ARAYARAK 'KIZINI ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ

Nurtaç Canan'ın babası Mehmet Beşir'in de ifadesine yer verilen iddianamede, "Tanık Mehmet Beşir, 'Ragıp bana senin kızını öldürdüm, kızın 16/9'daki evinde. Git cenazesini al dedi' şeklinde bilgi verdi. Müştekinin oğlu da, 'Annenin ağzını burnunu kırdım. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Ambulans çağır, cesedini gidin alın' şeklinde beyanda bulundu" denildi.

39 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Ragıp Canan'ın, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs", "Cebir tehdit hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Zeytinburnu'nda eşine ateş açan adama 39 yıl ceza talebi - VİDEO



İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



