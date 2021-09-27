Boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan’a 5 kez ateş ederek yaralayan Ragıp Canan hakkında, 39 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, boşanmak istediği için eşi Nurtaç Canan’a (49) 5 el ateş eden sanık Ragıp Canan’ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ragıp Canan ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Müşteki Nurtaç Canan ve tarafların avukatlarının da katıldığı davada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

ÖLECEKSİN, GEBERECEKSİN DİYEREK ATEŞ ETTİ

Cumhuriyet Savcısı, mağdur Nurtaç Canan ile sanık Ragıp Canan'ın uzun süredir evli olduklarını, aralarında suç tarihinden önce iş ve özel hayatları nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu ve suç tarihinde mağdurun sanıktan ayrılmak istediğini söyleyerek, valizlerini hazırladığını belirtti.

Nurtaç Canan evden çıkarken Ragıp Canan tarafından silah çekildiği ve “Öleceksin, gebereceksin.” diyerek Ragıp Canan’ın eşine 5 kez ateş ettiği ifade edildi.

“KIZIN EVDE GİT CESEDİNİ AL”

Ayrıca mütalaada, Nurtaç Canan’ın yoğun kan kaybı ile yere düştüğü, sanığın bir süre mağdurun yanında bekledikten sonra evden ayrıldığı ve mağdurun babası olan kayınpederini arayarak, “Senin kızını öldürdüm, kızın evde git, cesedini al." dediği anlatıldı.

Sonrasında ise sanığın, çocuğunu arayarak “Annenin ağzını burnunu kırdım, öldü mü kaldı mı, bilmiyorum, gidin cesedini alın." dediği belirtildi.

Mağdurun silahla ağır yaralandığı, ölüm tehlikesinin bulunduğu sırada kanıyla kendisinin eşi tarafından vurulduğunu yazması da dikkate alındı.

Mütalaada, sanığın kastının ‘kasten öldürme’ suçu olduğu ifade edildi.

Zeytinburnu’nda eşini vuran Ragıp Canan hakkında 39 yıl hapis istendi VİDEO



“BARIŞMASAYDIN SENİ ÖLDÜRECEKTİM”

Öte yandan, olaydan önceki bir tarihte sanığın mağdur ile ayrılıp barışmalarından sonra mağdura, “Benimle barışmasaydın, seni öldürecektim." diyerek ölümle tehdit ettiği anlatıldı.

Mütalaada, sanık Ragıp Canan'ın eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme, silahla tehdit ve eşini hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

“APTALLIĞIM EŞEKLİĞİM YÜZÜNDEN”

Ragıp Canan duruşmada söz alarak mütalaaya katılmadığını, eşiyle boşanma durumunun olmadığını ve işten dolayı tartışmalarının yaşandığını belirtti. Ragıp Canan, şu sözleri kullandı:

“Olaydan önce oğlumu aradım, 'anneni dövdüm, hemen ambulans gelsin' dedim. Oğlum da bizzat bunu söyledi. Oğlumu aradıktan sonra kayınpederimi arayarak 'kızını öldürdüm' demedim, 'sizin yüzünden karımı vurdum' dedim. Ben eşimi öldürmek istesem öldürebilirdim. Öldürmem için namus meselesi yok, bir şey yok. Aptallığım, eşekliğim yüzünden bir anda gelişen bir şeydir.

“BANA VERECEĞİNİZ CEZA EŞİMİ DE YARALAYACAKTIR”

Eşimi yaralamak bile istemedim. Ben mağdurum, bir esnaf ve babayım. Bu bir kazaydı, aptallıktı. Takdiri size bırakıyorum. 16 aydır tutukluyum. Bu bana vereceğiniz ceza eşimi de yaralayacaktır.”

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için mahkeme heyeti tarafından süre verilerek duruşma ertelendi.

“TUTUKLULUĞUN DEVAMI BİZİ SEVİNDİRDİ”

Duruşma çıkışında konuşan mağdur Nurtaç Canan, şu sözleri kaydetti:

“Benim elimi tutarak, çevire çevire ateş eden bir insandan bahsediyoruz. Doktorda randevum var, içeride kalan mermiyi çıkartacaklar. Eğer ölseydim, adam öldürmeye girecekti, avukatı 'kesinlikle adam yaralamadır' diyor. Bu beni üzdü. Mütalaa tam istediğimiz gibi oldu, tutukluluğun devamı bize sevindirdi. Merhamet zalime edilmemesi lazım.”

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Haziran 2020’de Nurtaç Canan’ın eşinden boşanmak istediği, valizini hazırlarken sanık Ragıp Canan’ın bu duruma sinirlendiği, sanık Ragıp Canan’ın müştekinin evden çıkmasını engellediği ve silahıyla eşine 5 el ateş ederken “Öleceksin, gebereceksin." dediği aktarıldı.

“BENİ RAGIP VURDU, KURTULDUM”

Sanığın kadını yaralı halde bırakarak evi terk ettiği, müştekinin de yerde yaralı yatarken kanıyla “Annem, babam hakkınızı helal edin, üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum." yazdığı kaydedildi.

19 YILDAN 39 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, sanık Ragıp Canan’ın eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit suçlarından toplamda 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.