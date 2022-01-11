Zeytinburnu’nda gaspçı dehşeti: 6 yerinden bıçaklandı

Afganistan uyruklu Khodai Nazar, belinde taşıdığı 30 bin dolar olan çantayı almak isteyen gaspçılar tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Yaşanan gasp anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Nuripaşa Mahallesi’nde, dün saat 21.00 sıralarında iddialara göre, Afganistan uyruklu Khodai Nazar, evinin sokağına girdiği zaman maskeli 3 kişi tarafından takip edildiğini fark etti.

Bir anda Nazar’a saldıran şüpheli şahıslar, Nazar’ın belindeki, içinde 30 bin dolar olan çantayı almaya çalıştı.

Uzun süren boğuşmada Khodai Nazar, 6 yerinden bıçaklandı. Nazar, şüphelilerden birini tutmayı başarsa da 2 şüpheli çantayı alıp kaçtı.

HAVAYA ATEŞ EDİLDİ

Yaşanan boğuşmanın seslerini duyan Nazar’ın yakınları, kurusıkı tabancayla havaya ateş ederek olay yerine geldi. Nazar’ın yakınları, yakalanan şüpheliyi sopayla dövdü. Mahallelinin de sokağa inmesiyle olay yatıştırıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Nazar’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yakalanan şüpheli gaspçıyı gözaltına alarak emniyete götürdü.

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KAMERAYA YANSIDI

Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, güvenlik kameralarını izledi. Maskeli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntülerde, Khodai Nazar’ın önünde yürüyen 1 kadın ve 1 erkek yaşanan arbedeyi görünce kaçmaya başladığı görüldü.

Nazar’ın, şüphelilerin biriyle uzun süre boğuşurken bıçak darbeleri aldığı, o sırada diğer 2 şüphelinin çantayla beraber uzaklaştığı ve sesleri duyan Nazar’ın yakınlarının havaya ateş ederek olay yerine gelerek sopayla gaspçıyı dövdüğü anlar yer aldı.

“BİR KİŞİYE TAHTAYLA VURUYORLARDI”

Mahalle sakinlerinden Bekir Güneş, “Dün ben geldiğimde burada polisler vardı. Komşumuza yönelik gasp olayı olmuş. Burada silah sesleri duyulmuş. Ben geldiğimde gitmişlerdi.” dedi.

Evde otururken silah sesi duyduklarını ifade eden bir başka mahalle sakini, “Balkona çıktık. Bir kişi düşmüştü. Bir kişiye de tahtayla vuruyorlardı. Biz onu gördük. Millet yığıldı. Bir arkadaşın yaralı olduğunu, diğerinin de çantayı kapıp kaçtığını öğrendik.” diye konuştu.

“BU SOKAKTA BÖYLE OLAYLAR DAHA ÖNCE OLDU”

Bıçaklanan kişinin komşusu olduğunu dile getiren mahalle sakini ise, “Komşumuz yerdeydi. Ona yardım ettiler. Ambulans çağırdılar. Buradaki herkes yardımcı oldu. Sivil ekipler geldi. Gaspçıyı aldı, götürdü. Bu sokakta böyle olaylar daha önce oldu. Çevreden yardıma gelenler gaspçıyı yakalamış. Zaten kendisi de bıçaklanmasına rağmen bırakmamış.” dedi.