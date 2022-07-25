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    Zeytinburnu'nda gece bıraktığı molozları gündüz topladı

    Gece yarısı molozlarla dolu çuvalları yol kenarına bırakan şüpheli, zabıta ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi. Ekipler, vatandaşa molozları geri toplattı.
    • 25.07.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:48
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    Zeytinburnu'nda gece bıraktığı molozları gündüz topladı

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bağlı Seyitnizam Mahallesi’ne gece yarısı ticari aracıyla gelen bir vatandaş, yol kenarındaki çöp konteynerlarının yanına molozlarla dolu çuvalları bıraktı.

    İnşaat atıklarını yol kenarına bırakıran kişinin görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı.

    Ekipler şüpheliye molozları geri toplattı

    Bunun üzerine Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, kısa sürede şüpheliyi tespit etti ve şahsa gece döktüğü moloz çuvallarını gündüz vakti toplattı.

    Zeytinburnu'nda gece bıraktığı molozları gündüz topladı VİDEO


    Para cezası da kesildi

    İHA'nın haberine göre; aynı zamanda şüpheli vatandaş hakkında idari işlem başlatarak para cezası uyguladı.

    Zeytinburnu nda gece bıraktığı molozları gündüz topladı #1

    Zeytinburnu nda gece bıraktığı molozları gündüz topladı #2

    Zeytinburnu nda gece bıraktığı molozları gündüz topladı #3


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