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- Zeytinburnu'nda gece bıraktığı molozları gündüz topladı
Zeytinburnu'nda gece bıraktığı molozları gündüz topladı
Gece yarısı molozlarla dolu çuvalları yol kenarına bırakan şüpheli, zabıta ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi. Ekipler, vatandaşa molozları geri toplattı.
- 25.07.2022 - 16:19
- Güncelleme : 25.07.2022 - 16:48
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bağlı Seyitnizam Mahallesi’ne gece yarısı ticari aracıyla gelen bir vatandaş, yol kenarındaki çöp konteynerlarının yanına molozlarla dolu çuvalları bıraktı.
İnşaat atıklarını yol kenarına bırakıran kişinin görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı.
Ekipler şüpheliye molozları geri toplattı
Bunun üzerine Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti.
Ekipler, kısa sürede şüpheliyi tespit etti ve şahsa gece döktüğü moloz çuvallarını gündüz vakti toplattı.
Zeytinburnu'nda gece bıraktığı molozları gündüz topladı VİDEO
Para cezası da kesildi
İHA'nın haberine göre; aynı zamanda şüpheli vatandaş hakkında idari işlem başlatarak para cezası uyguladı.