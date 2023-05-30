Zeytinburnu'nda halk otobüsüne saldıran minibüs şoförü darbedildi

DHA

İstanbul’un göbeğinde yine yol verme meselesinden olaylar çıktı…

Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında 58 Bulvarı üzerinde seyreden halk otobüsü şoförü ile minibüs şoförü, iddiaya göre trafikte tartıştı.

Sinirlerine hakim olamayan minibüs şoförü, aracından aldığı sopa ile içinde yolcu bulunan halk otobüsüne saldırdı.

Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar ve yolcular, duruma tepki gösterdi.

Onlar da minibüs şoförünü darbetti.

Olay, polisin gelmesi ile sona erdi.

Olayı gören Hüseyin Dönmez, şöyle konuştu:

Halk otobüsü, minibüse yoldan geçerken dokundu. Olay büyümesin diye halk otobüsü, devam etti. Daha sonra minibüsçü, halk otobüsünü tekmeledi. Halk otobüsü şoförü yine bir şey yapmadı, yoluna devam etti. Daha sonra minibüsçü içinde yolcu olduğu halde halk otobüsünün camını kırdı. Camı kırınca buradaki halk, adamı linç etti.