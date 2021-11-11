Zeytinburnu sokaklarında cirit atan iki hırsız, İstanbul'a gelen bir iş insanının aracını hedef aldı.

Mardin'den İstanbul'e gelen iş insanı İkram Girti, arkadaşlarını ziyarete gitti.

Gece saatlerinde Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki konakladığı otele giden İkram Girti, aracını otelin önüne park etti.

HAYALET GÖSTERGESİ ÇALINDI

Sabahın erken saatlerinde kimliği belirlenemeyen iki kişi, hafif ticari araçla Girti'ye ait otomobilin yanında durdu. Şüpheliler, otomobilin camını söküp içine girdi. Otomobilin içinden hayalet gösterge ile araç ruhsatı, kredi kartı ve Girti'nin eşinin doğum gününde aldığı saati alarak geldikleri araçla hızla uzaklaştılar. Otel görevlilerinin uyarısıyla, otomobilinin yanına giden Girti, gördükleri karşısında şok oldu.

"STRES ATMAYA GELDİK DAHA DA STRESE GİRDİK"

Otomobil sahibi İkram Girti, "Zeytinburnu'nun en işlek caddelerinin birinde, güvenli olması için güvenlik kamerasının önüne park etmiştim arabamı. Misafirliğe gelmiştim arkadaşlarım beni otele bırakmıştı. Mardin'den geldim. Hırsızların camı söktükten sonra, hayalet göstergeleri almaları iki dakika sürüyor. Çok rahat davranıyorlar. 2 dakika içinde bizi 70 bin lira zarara uğrattılar. Direksiyonu yamultmuşlar, hayalet göstergeyi sökmüşler, kabloları kesmişler. Doğum günümde eşim bana bir saat hediye etmişti. onu bile alıp götürmüşler. Saatin benim için manevi bir değeri vardı. Kredi kartlarımı ve arabanın ruhsatını almışlar. Kredi kartlarıyla ruhsatı bir çöpe atmışlar, bulan temizlik görevlisi getirdi sağ olsun. Stres atmaya geldik. Daha da stres içine girdik. Bayağı bir zarara uğradık. Hırsızların bulunmasını istiyorum." dedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İkram Girti, yaşanan hırsızlığı polislere bildirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Zeytinburnu'nda 'hayalet gösterge' hırsızlığı VİDEO









