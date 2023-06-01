Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu! 104 kişi yakalandı Yurt genelinde başlatılan kaçak göçmen operasyonlarında 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Bu kapsamda başlatılan operasyonlaral 104 kişi yakalanarak Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

İHA

Ülke içerisinde yapılan kaçak operasyonlar her geçen gün artıyor.

Ekipler başlatılan operasyonlar kapsamında onlarca kaçak göçmenin yurt içerisinde gezmesine izin vermiyor.

Yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklenirken operasyonun adresi İstanbul oldu.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir yeni operasyon gerçekleştirildi.

30 adrese baskın

Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

30 adrese baskın yapıldı. Günlük, haftalık ve aylık konaklama sağlayan bazı işletmelerin izinsiz faaliyet gösterdiği belirlendi.

7 bina mühürlendi

Zeytinburnu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kaçak göçmenlerin kaldığı 7 binayı mühürledi.

104 kişi gözaltına alındı

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı değerlendirilen 104 kişi gözaltına alınarak Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.