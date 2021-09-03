Zeytinburnu’nda kaçak göçmen operasyonu düzenlendi

İlçede son haftalarda artan kaçak göçmen ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında Afganistan uyruklu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

Son zamanlarda artan kaçak göçmen ihbarları ile ilgili çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Zeytinburnu'nda geçtiğimiz günlerde çok sayıda kaçak göçmenin minibüslerle bir mahalleye getirildiği anlar medyaya yansıdı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün akşam operasyon için düğmeye bastı.

KAÇAN GÖÇMENLER YAKALANDI

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve sahte plakalı 2 minibüsle Zeytinburnu’nda kiralanan daireye yerleştirildiği öğrenilen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, ekiplerce yakalandı.





POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Afgan uyruklu göçmenlerin sahte plakalı 2 minibüsle Zeytinburnu'nda mahalleye getirildiği anlar, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Evden çıkartılan göçmenler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.