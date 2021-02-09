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Zeytinburnu’nda karaya oturan 108 metrelik gemi yan yattı

Zeytinburnu’nda karaya oturan 108 metrelik gemi yan yattı

Sürüklenerek karaya oturan Comoros bayraklı 108 metrelik gemi, etkili olan kuvvetli fırtına nedeni ile yan yatarak sular içinde kaldı. Geminin yan atmış hali, drone kameraları ile görüntülendi.