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- Zeytinburnu’nda karaya oturan 108 metrelik gemi yan yattı
Zeytinburnu’nda karaya oturan 108 metrelik gemi yan yattı
Sürüklenerek karaya oturan Comoros bayraklı 108 metrelik gemi, etkili olan kuvvetli fırtına nedeni ile yan yatarak sular içinde kaldı. Geminin yan atmış hali, drone kameraları ile görüntülendi.
- İHA
- 09.02.2021 - 10:36
- Güncelleme : 09.02.2021 - 10:44
Geçtiğimiz hafta, Zeytinburnu Ahırkapı’da, Marmara Denizi’ndeki şiddetli fırtınanın etkisiyle Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti.
Gemide mahsur kalan Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov çalışmaların ardından kurtarılmıştı.
GEMİ SOLA YATTI
Kurtarılmayı bekleyen geminin, dün akşam etkili olan fırtına nedeni ile sol kısmı tamamen suların içerisinde kaldı. Sol tarafının suların kapladığı geminin yan yattığı görüldü.
DALGALAR GÜVERTEYE ÇIKTI
Öte yandan dev dalgaların dövdüğü gemide suların zaman zaman güverte kısmına kadar çıktığı görüldü.
DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Geminin son durumu havadan drone kamerası ile görüntülendi. Gemi şimdi kurtarılmayı bekliyor.