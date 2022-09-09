Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbullun sahibine para cezası

Sokak kedisini öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi, gözaltına alındı. Şahsa, köpeğine ağızlık takmadığı için 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde 3 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde, pitbull cinsi köpek, ağaç altında uyuyan bir sokak kedisine saldırdı.

Sahibi ve çevredekilerin müdahalesine rağmen köpek durdurulamadı.

Saldırı anı kamerada

Kedinin ölümüne neden olan pitbull saldırısı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ölen sokak kedisini besleyen Saliha Biber ise köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Zeytinburnu’nda ağızlıksız gezdirilen pitbull, uyuyan kediyi parçaladı VİDEO

14 bin 982 TL para cezası

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpeği ağızlıksız gezdiren sahibi M.D. hakkında adli işlem başlattı.

Gözaltına alınan M.D.'ye 14 bin 982 TL para cezası uygulandı.