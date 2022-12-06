Zeytinburnu'nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi

İBB ekiplerince yürütülen kaldırım çalışması sırasında yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü, kepçenin altında ezildi.

Zeytinburnu Zübeyde Hanım Caddesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım düzenlemesi sırasında bir kepçenin operatörü, geri geri giderken yolun karşısına geçmek isteyen kişiyi göremedi.

Yaşlı adam kepçenin altında ezildi

Kepçe, bu esnada 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi.

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Operatör emniyette

Kepçe operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.













