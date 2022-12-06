Petrol
81.14
-1.86%
Euro
19.5984
0.25%
Dolar
18.6397
0.01%
Altın
1.065
0.62%
Borsa
5009
0.00%
Bitcoin
321.500
-1.34%
BTXN Coin
5.17
-6.17%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Zeytinburnu'nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi

    İBB ekiplerince yürütülen kaldırım çalışması sırasında yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü, kepçenin altında ezildi.
    • 06.12.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 16:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeytinburnu'nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi

    Zeytinburnu Zübeyde Hanım Caddesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı.

    İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım düzenlemesi sırasında bir kepçenin operatörü, geri geri giderken yolun karşısına geçmek isteyen kişiyi göremedi.

    Yaşlı adam kepçenin altında ezildi

    Kepçe, bu esnada 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi.

    Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Operatör emniyette

    Kepçe operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Zeytinburnu nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi #1

    Zeytinburnu nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi #2

    Zeytinburnu nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi #3

    Zeytinburnu nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi #4


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Yabancı uyruklu çocuk camiyi ateşe verdi
    3. Sayfa

    Yabancı uyruklu çocuk camiyi ateşe verdi

    2022 FIFA Dünya Kupası Fas - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'leri
    Futbol

    2022 FIFA Dünya Kupası Fas - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'leri

    Görüş Bildir