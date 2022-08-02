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    Zeytinburnu’nda kız kaçırma iddiasında kan aktı

    İki genç kız, evden kaçtıktan sonra yabancı uyruklu bir gencin cep telefonunu kullanarak ailelerini aradı. Kızların ailesi, kızların kaçırdığını zannederek o gencin evini bastı. 2 kişi yaralandı.
    • 02.08.2022 - 14:27
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    Zeytinburnu’nda kız kaçırma iddiasında kan aktı

    İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki genç kız ve 19 yaşındaki teyzesi yaşadıkları evi terk etti.

    Yanlarında telefon bulunmayan genç kızlar, aynı mahallede oturan yabancı uyruklu bir gencin cep telefonunu kullanarak ailelerini aradı.

    Evi taşladılar

    Kızlar eve dönmeyince öfkelenen aile, yabancı uyruklu gencin kızları kaçırdığını zannederek evini basmak istedi.

    Saat 23.00 sıralarında kapının önüne gelen öfkeli aile, yabancı uyruklu gencin evini taşladı.

    2 kişi yaralandı

    Kızların evden kaçmasıyla ilgisi olmayan yabancı uyruklu genç ise eline aldığı bıçakla aileden 2 kişiyi yaraladı.

    Kız kaçırma iddiasından doğan yanlış anlaşılma ve 2 kişinin yaralanmasıyla birlikte olaylar daha da büyüdü.

    Zeytinburnu’nda kız kaçırma iddiasında kan aktı #1

    Çevik kuvvet el attı

    Mahallede yaşayanlar ve kızın akrabaları gece boyunca hastane önünde bekledi.

    Bölgeye çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

    Uzun uğraşların ardından kalabalık grup dağıtıldı.

    Zeytinburnu’nda kız kaçırma iddiasında kan aktı #2

    Yabancı uyruklu gözaltına alındı

    İHA’nın haberine göre evden kaçan iki genç kız, polis ekiplerince Bahçelievler’de bulundu.

    Kızların ailesinden 2 kişiyi yaralayan yabancı uyruklu genç, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenildi.

    Zeytinburnu’nda kız kaçırma iddiasında kan aktı #3


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