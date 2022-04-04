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- Zeytinburnu'nda kız kardeşini sopayla darbetti
Zeytinburnu'nda kız kardeşini sopayla darbetti
- İHA
- 04.04.2022 - 10:30
- Güncelleme : 04.04.2022 - 10:41
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde çocuklarıyla beraber yürüyerek telefonla konuşan Hazal G., üzerine doğru koşan ağabeyi Hikmet K. tarafından acımasızca darbedilmeye başlandı.
SOPAYLA BAYILTANA KADAR DÖVDÜ
Ne olduğunu anlayamayan kadın sopayla vücuduna ve kafasına aldığı darbeler sonucu bayılırken, saldırgan çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.
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ÇOCUKLARI ÇARESİZCE BEKLEDİ
Hazal G.'nin çocukları da yerde hareketsiz yatan annelerini kendine getirmeye çalıştı. Yaralı kadın, ihbarla adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDU SONRA GERİ ÇEKTİ
Tedavisi tamamlanınca polise giden kadın, ağabeyinden şikayetçi oldu. Polis Hikmet K.'yi gözaltına alırken, kardeşi bir süre sonra şikayetinden vazgeçti. Hikmet K. bunun üzerine ise serbest kaldı.