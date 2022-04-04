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    Zeytinburnu'nda kız kardeşini sopayla darbetti

    Eline aldığı sopayla sokakta yürüyen kardeşine herkesin gözü önünde saldıran Hikmet G., genç kadını hastanelik etti.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:41
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    Zeytinburnu'nda kız kardeşini sopayla darbetti

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde çocuklarıyla beraber yürüyerek telefonla konuşan Hazal G., üzerine doğru koşan ağabeyi Hikmet K. tarafından acımasızca darbedilmeye başlandı.

    SOPAYLA BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

    Ne olduğunu anlayamayan kadın sopayla vücuduna ve kafasına aldığı darbeler sonucu bayılırken, saldırgan çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

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    ÇOCUKLARI ÇARESİZCE BEKLEDİ

    Hazal G.'nin çocukları da yerde hareketsiz yatan annelerini kendine getirmeye çalıştı. Yaralı kadın, ihbarla adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDU SONRA GERİ ÇEKTİ

    Tedavisi tamamlanınca polise giden kadın, ağabeyinden şikayetçi oldu. Polis Hikmet K.'yi gözaltına alırken, kardeşi bir süre sonra şikayetinden vazgeçti. Hikmet K. bunun üzerine ise serbest kaldı.

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