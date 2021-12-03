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    Zeytinburnu’nda küçük çocuklar cep telefonu çaldı

    Çocuk yaşta 2 şüpheli elektronik satış mağazasından 23 bin lira değerindeki cep telefonunu saniyeler içinde çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 08:59
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    Zeytinburnu’nda küçük çocuklar cep telefonu çaldı

    İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında 12 yaşlarındaki çocuk şüpheli, kendisinden küçük bir başka çocukla birlikte bir elektronik eşya mağazasına girerek içerideki ürünlere bakmaya başladı.

    İş yeri sahibi kasada müşterilerle ilgilenirken şüpheli çocuk, 23 bin TL değerindeki cep telefonunu vitrinden alarak cebine koydu.

    Mağazadaki kalabalıktan yararlanan şüpheli çocuk, hızla olay yerinden uzaklaştı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Cep telefonu hırsızlığı iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli çocuğun mağazadaki ürünlere bir süre baktıktan cep telefonunu çaldığı görülüyor.

    Çocuk daha sonra mağazadan hızla çıkıyor.

    Zeytinburnu’nda küçük çocuklar cep telefonu çaldı #1

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